Sul Corriere dello Sport si parla anche del mercato in uscita della Fiorentina. Una possibile cessione di Pietro Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei viola. Il club, infatti, aveva previsto due uscite importanti per generare liquidità, ma una delle due, ovvero quella di Lucas Beltran, si è al momento arenata. L’attaccante argentino, fuori dalle ultime due amichevoli, sembra ormai fuori dai piani tecnici, e i direttori Daniele Pradè e Roberto Goretti sono in attesa di un’offerta concreta, anche se al momento l’unico interessamento stabile resta quello del River Plate.

Partenza a centrocampo?

Anche Alessandro Bianco, dopo tre settimane di lavoro tra il Viola Park e il ritiro in Inghilterra, sembra destinato alla cessione. Il centrocampista non sembra essere tra i giocatori centrali nel progetto di Pioli, e il suo addio potrebbe concretizzarsi a breve, contribuendo ad alleggerire la rosa e forse a finanziare qualche operazione in entrata.

Ikone ha mercato in Brasile

Sul fronte degli esuberi, si muove qualcosa anche per Jonathan Ikone, ormai da metà luglio fuori dal gruppo principale e allenato a parte. L’esterno francese ha attirato l’interesse di alcuni club brasiliani: in particolare Botafogo e Vasco da Gama hanno chiesto informazioni, aprendo uno spiraglio per una cessione che sembrava complicata fino a qualche settimana fa.