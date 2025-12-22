Tutti i record di Conference che riguardano la Fiorentina: dal centesimo gol, a quello più anziano della storia della competizione

Terminata la fase campionato della Conference League, che ha visto la Fiorentina piazzarsi al quindicesimo posto: ad attendere i viola ci sarà una tra lo Jagiellonia (POL) e il Omonia (CIP). Per celebrare la chiusura di questa fase, la UEFA ha rilasciato la lista di nuovi record e primati interrotti quest'anno: la Fiorentina, in questo, prevale.

Cenni storici

Per quanto riguarda la squadra viola, infatti, si tratta della quarta partecipazione alla Conference League: eguagliato così il record del Gent (BEL). Non solo: alla quinta giornata, la Fiorentina è diventata la prima squadra a raggiungere i cento gol segnati nel tabellone principale di Conference League - esclusi quindi i play-off -: la rete di Gudmundsson nel 2-1 contro la Dynamo Kyiv ha permesso questo traguardo.

Due record interrotti

Ma quest'anno i risultati hanno scarseggiato anche in questa competizione, come attesta la vittoria per 1-0 dell'AEK che, alla quarta giornata, ha interrotto ben due strisce da record della Fiorentina: è stata sia la prima partita persa in casa dopo 16 risultati utili consecutivi nelle competizioni UEFA, ed è stata la prima partita senza segnare dopo 32 match casalinghi nelle stesse competizioni.

Un gol ‘esperto'

Infine, una curiosità: la rete del 2-0 contro il Rapid Vienna, a cura di Dzeko, corrisponde al gol più anziano della storia della competizione: è arrivata infatti quando il Cigno di Sarajevo aveva 39 anni e 220 giorni, regalandogli questo particolare primato.