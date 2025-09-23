L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a Tuttosport è tornato a parlare dell'attaccante che ha lanciato, ai tempi di Firenze, Dusan Vlahovic, che sta vivendo un momento particolare alla Juventus.

“Vlahovic uno dei più forti d'Europa”

“Per me è un campione - ha detto - vorrei che facesse ancora più gol: è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Ma non si deve allontanare dal fronte offensivo: è inutile chiedergli di legare il gioco o di contribuire alla manovra”.

“Mutu, un'altra storia”

Viene fatta una comparazione tra il caso Vlahovic e quello di Mutu che Prandelli ha vissuto in prima persona (il rumeno era promesso alla Roma, ma rimase in maglia viola dopo l'intervento del tecnico): “Sono due casi diversi - riprende Prandelli - Adrian è rimasto comunque felicemente a Firenze e in quel caso la posizione della società era stata molto chiara: i Della Valle furono bravissimi a resistere prima di affrontare i preliminari di Champions League. Dusan ha un discorso contrattuale in essere e una situazione indefinita, ma sia lui che la Juve non hanno la fretta di decidere adesso”.