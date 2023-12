Intanto un club di Serie A chiede di ritardare la partenza di un suo giocatore per la Coppa d'Africa

Come sappiamo il 13 gennaio comincerà la Coppa d'Africa, con tanti calciatori di Serie A impegnati con le rispettive Nazionali. Un tema che riguarda da vicino anche la Fiorentina, con Kouame e Nzola che sono stati pre-convocati (anche se il secondo non ha ancora sciolti i dubbi riguardo alla sua partenza). Per un Osimhen che ha già chiesto al Napoli di anticipare la sua partenza per la Nigeria, c'è un altro giocatore che invece potrebbe rimanere in Italia fino all'ultimo giorno possibile.

Si tratta di Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari e risorsa fondamentale per Claudio Ranieri. Il 6 gennaio i sardi hanno in programma un match decisivo per la salvezza contro il Lecce, e per questo hanno chiesto alla federazione dell'Angola di far partire Luvumbo solo dopo il fischio finale. Da capire se la richiesta verrà accettata, di certo in tal caso si creerebbe un precedente. Anche perché, diverse squadre hanno partite importanti nel weekend dell'epifania.