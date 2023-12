Tempi duri per Simeone: ora i minuti sono davvero pochi. E l'ex Fiorentina è "bloccato" a Napoli

Tempi difficili per Giovanni Simeone. L'ex attaccante della Fiorentina non trova spazio a Napoli, situazione iniziata con Garcia e proseguita con Mazzarri. Eppure l'infortunio di Osimhen, come l'anno scorso, poteva presentare al Cholito delle occasioni per mettersi in mostra, ma così non è stato.

Se nella scorsa stagione Simeone fu decisivo con i suoi gol nel momento in cui dovette sostituire Osimhen, quest'anno al suo posto è salito in cattedra Raspadori. Tutt'ora, per affiancare il bomber nigeriano oppure sostituirlo, Mazzarri punta spesso e volentieri sull'ex Sassuolo. Il paradosso, peraltro, è che Simeone non può cercare neanche un'altra sistemazione a gennaio perché il Napoli - con la partenza di Osimhen per la Coppa d'Africa - non ha alcuna intenzione di privarsene.