I convocati del Frosinone di Di Francesco: confermati i 5 indisponibili, c'è un ex viola

Pochi minuti fa, dopo la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Fiorentina di Italiano: sono 24 i giallazzurri disponibili per la sfida in programma domani alle ore 18.30 allo stadio ‘Benito Stirpe’.

Come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, sono ben 5 i giocatori assenti: Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge. Presente l'ex portiere viola Cerofolini

Questa la lista completa dei convocati pubblicata dal Frosinone sul proprio sito ufficiale:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Lulic, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti: Baez, Bidaoui, Caso, Cheddira, Cuni, Kvernadze, Soulè.