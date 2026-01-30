Vanoli sorride: la Fiorentina potrebbe partire per Napoli sia con Kean che con Piccoli

Paolo Vanoli potrebbe sorridere in vista di Napoli-Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW, infatti, il tecnico viola potrebbe avere a disposizione per la sfida del Maradona sia Moise Kean sia Roberto Piccoli. Quest'ultimo ha infatti svolto l'allenamento di oggi insieme ai compagni, dando la sensazione che il problema accusato contro il Como non fosse per fortuna particolarmente grave.

Kean, Piccoli… o prudenza?

Quanto a Kean, già nei giorni scorsi s'era parlato del suo ritorno almeno in panchina. Vedremo quindi se uno tra lui e Piccoli partirà dal primo minuto, oppure se Vanoli sceglierà la via della massima prudenza proponendo inizialmente Gudmundsson o addirittura Fabbian nel ruolo di falso nove.