Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, che colpo!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “De Gea che colpo”. Sottotitolo: “Firenze abbraccia lo spagnolo”.

Pagina 28

Apertura per il mercato: “La rivoluzione Palladino in porta arriva De Gea”. Sottotitolo: “Per lui un anno di contratto a 2 milioni con opzione Terracciano e Christensen verso la cessione”. In taglio basso: “Gudmundsson-Fiorentina, svolta a un passo”. Occhiello: “Pronto un contratto quadriennale l’islandese e Colpani chiamati ad agire alle spalle di Kean”.

Pagina 29

Ancora mercato: “Richardson un gigante di bronzo”. Di spalla infine: “Amrabat tra Mou e lo United, Ikoné guadagna punti”.