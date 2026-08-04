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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina rilancia sulle punte

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 16

Il titolone scelto dalla rosea è: “Rilancio sulle punte”. E ancora: “La Viola vuole blindare Kean Piccoli sfrutta l’effetto Grosso”. Sommario: “La Fiorentina toglie Moise dal mercato Ma non è finita L’ex Cagliari rinato nelle amichevoli”. 

Sotto i riflettori

Articolo che inizia così: “Un gol a testa nell’amichevole contro il Real Madrid e una storia tutta da scrivere, ancora insieme o con percorsi completamente slegati perché Kean e Piccoli sono finiti sotto i riflettori in campo, oltre che sul mercato”. 

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