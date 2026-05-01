La Fiorentina Under 16 è chiamata all'impresa: il programma della fase finale

Tempo di fasi finali per il settore giovanile della Fiorentina. La prima a partire è la selezione Under 16 di mister Enrico Cristiani, che si è conquistata gli ottavi di finale. L'andata si è già giocata… e non è andata bene.

Fiorentina Under 16, serve l'impresa

A Pescara la Fiorentina ha sofferto tanto, concedendo molte occasioni ai padroni di casa che hanno meritatamente vinto il match. Il passivo è molto pesante: 3-0.

Il ritorno dopo la batosta a Pescara

Niente panico per i viola, che più volte hanno dimostrato di essere un ottimo collettivo con tanti ragazzi potenzialmente emergenti. Nel weekend, al Viola Park, è in programma la sfida di ritorno che chiama la Fiorentina a un'autentica impresa.