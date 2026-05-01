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La Fiorentina Under 16 è chiamata all'impresa: il programma della fase finale

Redazione /
Il tecnico della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani. (da ACF Fiorentina)
Il tecnico della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani. (da ACF Fiorentina)

Tempo di fasi finali per il settore giovanile della Fiorentina. La prima a partire è la selezione Under 16 di mister Enrico Cristiani, che si è conquistata gli ottavi di finale. L'andata si è già giocata… e non è andata bene.

Fiorentina Under 16, serve l'impresa

A Pescara la Fiorentina ha sofferto tanto, concedendo molte occasioni ai padroni di casa che hanno meritatamente vinto il match. Il passivo è molto pesante: 3-0.

Il ritorno dopo la batosta a Pescara

Niente panico per i viola, che più volte hanno dimostrato di essere un ottimo collettivo con tanti ragazzi potenzialmente emergenti. Nel weekend, al Viola Park, è in programma la sfida di ritorno che chiama la Fiorentina a un'autentica impresa. 

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