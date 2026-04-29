La Fiorentina Under 18 perde sul campo della capolista Roma. Per la zona playoff...

La Fiorentina Under 18, dopo la vittoria del Torneo di Viareggio, è tornata a concentrarsi sul campionato. E gli ultimi risultati sono stati incoraggianti, dando una speranza per rincorrere la zona playoff. Ma sarà un obiettivo difficile.

Sconfitta per la Fiorentina Under 18

I ragazzi di mister Capparella perdono 2-1 a Roma sul campo dei giallorossi, che mantengono il primo posto. I locali vanno in vantaggio dopo un quarto d'ora con Del Bon e le speranze viola calano nettamente dopo il gol di Teixeira appena prima di rientrare negli spogliatoi. Loreti segna in apertura di ripresa, ma non basterà.

Zona playoff ancora possibile?

Con questa sconfitta, la Fiorentina perde un po' di terreno: il sesto posto è a cinque punti di distanza. Sarà fondamentale il prossimo crocevia, contro il Torino.