Giaccherini: "Vanoli ha fatto capire che bisogna sporcarsi per uscire da questa situazione. La Fiorentina è stata rabbiosa"

L'ex calciatore della Juventus Emmanuele Giaccherini ha analizzato la partita fra la Fiorentina e i bianconeri a Lady Radio. Tanti gli spunti dell'ex giocatore, a partire dalle prestazioni dei singoli giocatori.

Il punto della svolta

“può essere un punto che porta ad una svolta - dice Giaccherini - soprattutto per come è arrivato. Il primo tempo è stato tattico ed equilibrato. Il gol della Juventus è un episodio, ma la reazione della Fiorentina nei primi minuti del secondo tempo mi è piaciuta molto. E' stata rabbiosa e determinata nel recuperare il risultato, anche se alla fine è arrivata anche un po' la paura”.

Il lavoro di Vanoli

Giaccherini prosegue analizzando il lavoro del tecnico della Fiorentina: “Vanoli è stato bravo nell'entrare nella testa dei giocatori, perché la Fiorentina è abituata ad altri obiettivi. Non è semplice per giocatori con obiettivi ben diversi nella testa ritrovarsi ultimi dopo 12 giornate. Vanoli è stato bravo anche nelle comunicazione, nel far capire alla squadra che per uscire da questa situazione non bisogna specchiarsi, ma sporcarsi e aiutarsi l'un l'altro. La Fiorentina deve ragionare da squadra, mettendo il noi davanti all'io, come ha detto il tecnico”.

le prestazioni dei singoli

Infine un giudizio anche sulle prestazioni individuali dei calciatori viola: "La Fiorentina ha fatto degli errori individuali soprattutto in difesa. Ma questi sono stati dettati dal coraggio di giocare uno contro uno. Questo porta dei rischi, come quelli nati dal duello Vlahovic-Marì. Ranieri e Pongracic invece sono stati bravissimi ad arginare i loro avversari. Per avere dei vantaggi devi prendere dei rischi. Fagioli è un giocatore che mi piace tanto, che dà molta qualità. Con Mandragora e Sohm a fianco ha meno compiti difensivi, ma lo vedo bene con Nicolussi Caviglia, così da aumentare la qualità del alleggio. In questo momento è essenziale ritrovare l'equilibrio, quindi ci sta non rischiarlo mezzala, ma lo rivedremo anche lì più avanti. Piccoli ha fatto il lavoro sporco, non ha fatto una brutta partita nonostante non abbia inciso molto. E' stato importante tatticamente facilitando il lavoro di Kean. Io ad un giocatore come Gudmundsson però non lo lascerei mai in panchina. Penso si alterneranno a seconda delle partite.