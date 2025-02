Le fasce viola chiamate a dare di più: Dodô e Gosens più alti per lanciare la manovra offensiva della Fiorentina

La Fiorentina deve tornare a correre e per riuscirci non può fare a meno delle sue due frecce. Raffaele Palladino punterà ancora una volta su Dodò e Robin Gosens, che si riprende la sua fascia sinistra dopo la squalifica scontata contro il Verona.

I due sono tra i giocatori più impiegati di tutta la rosa: 2663 minuti in campo per il brasiliano (calciatore col maggior minutaggio della rosa) e 1970' per il tedesco. Minutaggio e chilometraggio altissimi, che hanno portato a un'inevitabile flessione nell'ultimo periodo.

Il rilancio della squadra viola non può non passare anche dalle sue fasce. Per Dodô e Gosens, la gara interna col Lecce può essere l'ideale per rivederli meno imbrigliati dei compiti difensivi, soprattutto in caso di ritorno alla difesa a tre. La speranza è dunque quella di rivedere il Dodô di inizio stagione e un Gosens più simile alla sua versione bergamasca, capace di correre come un pendolino e essere pericolosissimo in zona-gol. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.