Prima di virare su Michael Folorunsho, la Fiorentina aveva ri-pensato (poiché già in estate aveva sondato il terreno con il Chelsea) a Cesare Casadei, l'ex stellina della Primavera dell'Inter, oggi al Chelsea. Non è detto che le telefonate per il talento azzurro siano cessate dopo l'acquisto di Folorunsho, ma nel frattempo un'altra squadra di Serie A si è inserita con vigore.

Lazio su Casadei

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, c’è stato un incontro questo pomeriggio fra il patron della Lazio Claudio Lotito e gli agenti del giocatore. Negli scorsi giorni è arrivata anche la conferma di Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, che aveva dichiarato in vista della partita di FA Cup contro il Morecambe: non sarà convocato (in riferimento a Casadei).

Il piano del Chelsea

In questo momento, il piano dei Blues è quello di non concedergli minuti per cogliere un’opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare.