I convocati di Vanoli per Sassuolo-Fiorentina: Gosens aggregato, Fazzini assente. Squalifica in difesa

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali scelti dal tecnico Paolo Vanoli per Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Assente Marin Pongracic, squalificato per numero di ammonizioni: c'è, infatti, Eman Kospo.

Qualche assenza preannunciata, c'è Kospo. Gosens… aggregato

Come preannunciato dall'allenatore, non c'è Jacopo Fazzini a causa di un problema alla caviglia. Niccolò Fortini, invece, è stato recuperato. Robin Gosens è stato “aggregato” alla squadra, come definito nella lista ufficiale; è con la squadra, ma evidentemente non a disposizione. Ancora assente Abdelhamid Sabiri.

La lista dei convocati di Vanoli

I convocati: Comuzzo, Dodô, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti. Aggregato: Robin Gosens.