L'edizione odierna di Tuttosport scrive del futuro di Niccolò Fortini, giovane esterno classe 2006 della Fiorentina che potrebbe essere ceduto nell'ultima settimana di mercato.

L'interesse del Torino

Su di lui c'è il forte interesse del Torino, che vuole farlo crescere alle spalle di Biraghi ed essere l'alternativa all'ex capitano viola. I granata lo vorrebbero a titolo definitivo, ma i viola non vogliono perderlo definitivamente. Potrebbero concedere solo un prestito secco. Probabile che si trovi un'intesa su un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Non ci sono solo i granata

Anche il Pisa si è mosso per Fortini, mentre Genoa e Cagliari si sono limitate a un primo sondaggio. Interessi da mezza Serie B, dove 6-7 squadre hanno chiesto informazioni. Al momento però si prendono in considerazione solo le offerte dalla A.