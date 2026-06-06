Chiesa: "Pensavo che la Fiorentina lottasse per le coppe. Alla Viola ci tengo ma ho la Juve nel cuore e vorrei tornarci"

E' stanco di stare a guardare da fuori Federico Chiesa, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha praticamente lanciato un SOS al calcio italiano per poter tornare in patria.

“Vorrei tornare alla Juventus”

Tra le opzioni però al momento non c'è la Fiorentina: “Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5 al mondo come il Liverpool. Però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò”.

“Ci tengo alla Viola”

"La Fiorentina? Non me la sarei mai immaginata così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. Io ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche all'Europa League del Tottenham. Salah? Ha un cuore immenso ed è ancora legato all'Italia: parla sempre di Firenze e Roma".