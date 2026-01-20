Corriere Fiorentino: La quarta mossa della Fiorentina

Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino in edicola stamani.

Pagina 8

Il pezzo principale sul mercato è intitolato: “La quarta mossa”. Sottotitolo: “Dopo Solomon, Brescianini e Harrison, dal Bologna ecco il centrocampista Fabbian. La formula è il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, in rossoblu va Sohm”.

Il ricordo di Commisso

In taglio basso presente un'intervista: “Noi e Commisso, le cene negli Stati Uniti a parlare della sua Fiorentina e di Firenze”. Sottotitolo: “Da ieri la camera ardente nel New Jersey. Il ricordo del Viola Club New York”.