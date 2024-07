La prima ora di Pongracic: è lui il costruttore di Palladino? Ma va prima consultato Quarta

Di sicuro c'è che Marin Pongracic e Lucas Martinez Quarta comporranno due terzi della difesa titolare della Fiorentina, non è ancora chiaro invece il come. Ieri il croato ha giocato la sua prima ora in maglia viola, denotando l'esigenza di aggiungere minuti nelle gambe e partendo comunque da riferimento centrale dei tre (anche perché ai lati ci sono spesso due terzini adattati). Sarà lui il riferimento in costruzione di Palladino? Sicuramente ci sarà da fare i conti con Quarta, che in quanto a piedi buoni parte davanti a tutti ma l'argentino deve ancora rientrare dalle vacanze post Copa America.

