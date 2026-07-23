Arokodare non ci sta! Il retroscena sulla trattativa per il nigeriano, che boicotta l'allenamento per la Viola

La Fiorentina ha trattato l'attaccante nigeriano del Wolverhampton Tolu Arokodare, salvo poi virare sul centrocampista Christ Oulai. I viola potevano infatti prendere un solo giocatori extra-comunitario ed hanno scelto il centrocampista ivoriano.

Trattativa fallita

Secondo quanto rivelato dalla BBC il calciatore nigeriano era fortemente convinto di voler venire alla Fiorentina, tanto da spingere il club inglese ad accettare l'offerta viola. Il Wolverhampton però ha rifiutato le proposte arrivate da Firenze, accettando invece quelle provenienti dalla Turchia, proprio dal Trabzonspor per altro.

La protesta del calciatore

Secondo l'emittente inglese l'attaccante nigeriano, che preferiva di gran lunga i viola ai turchi, avrebbe addirittura boicottato l'allenamento della squadra sedendosi in mezzo al campo e rifiutandosi di uscire. Dopo questa azione, che ha causato la fine anticipata dell'allenamento della squadra, Arokodare è diventato di fatto un separato in casa col Wolverhampton.