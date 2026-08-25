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Speciale: "Grato alla Roma, ci ha riportati subito alla realtà. Mastantuono a terra sul gol? Giusto continuare"

Redazione /
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Il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale si è lasciato andare ad uno sfogo sulla sua pagina X dopo la netta sconfitta della Fiorentina contro la Roma

Schiaffone giallorosso

“Un bello schiaffone a mano aperta sulla faccia, da parte di una Roma più forte e già squadra - scrive il giornalista - Fa Malen tre volte, ma tra facili entusiasmi, ubriacature collettive e beatificazioni preventive, sono in qualche modo “grato” alla Roma per averci riportato subito sulla terra”.

Il primo gol giallorosso

Speciale ha poi commentato anche l'episodio del primo gol della Roma: "Uomo a terra la Fiorentina si è fermata. La Roma no e ne ha approfittato. Ma Fair Play si sa, a partire da quello finanziario, non funziona a tutte le latitudini . Quindi giusto continuare sempre. Se vuole, fischia l’arbitro".
 

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