Due giocatori della Fiorentina dovranno stare molto attenti, se non vorranno finire la stagione anzitempo

La sfida di domani sera tra Fiorentina e Bologna sarà delicatissima non solo per la posta in palio, ma soprattutto per garantirsi una chance di battaglia per i posti europei fino alla fine, e più precisamente all'ultima giornata contro l'Udinese. Tuttavia, due membri della rosa dei viola rischiano seriamente di saltare l'ultima trasferta dell'anno, che potrebbe essere fondamentale nel computo finale dei punti della Fiorentina.

Si tratta di Pablo Marì e Nicolò Fagioli, due giocatori ben inseriti nelle rotazioni di Palladino: il centrale di difesa è il titolare designato nella linea difensiva a 3, mentre il centrocampista, salvo un periodo di flessione abbastanza negativa, è arrivato per essere il fulcro del gioco nel sistema che prevede 5 centrocampisti architettato da Palladino. Tuttavia, sono anche gli unici due diffidati della rosa e, qualora prendessero un giallo nella sfida contro il Bologna (vizietto al quale i due sono avvezzi), allora salterebbero la sfida finale contro l'Udinese. Palladino vorrà quindi catechizzare i due e dir loro di evitare ammonizioni risparmiabili, per finire l'anno insieme.