Domani sera al via il penultimo atto di questa stagione della Serie A, quando il Bologna scenderà in campo al Franchi nello scontro diretto contro la Fiorentina, coi viola che dovranno lottare duramente per tentare l'aggancio disperato alla zona europea. Non solo: domani sera sarà anche il primo ritorno di Italiano al Franchi dopo il suo passaggio al Bologna. Ma quali sono i precedenti di Italiano contro la Fiorentina?

Prima di arrivare a Firenze, Italiano era ovviamente l'allenatore dello Spezia, che ha allenato in Serie A solo nella stagione 2020-21: stagione da neo-promossa in cui la compagine ligure arrivò solo 1 punto dietro alla Fiorentina, anche se negli scontri diretti non andò bene per Italiano, che strappò un pareggio al Picco (2-2, reti di Pezzella e Biraghi) ma che crollò al Franchi per 0-3 (reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric). Dal suo approdo in Emilia-Romagna, invece, Italiano ha conquistato l'unica sfida disputata sinora contro la sua ex squadra, imponendosi al Dall'Ara per 1-0.

Inevitabilmente, domani sarà anche la sfida tra i due allenatori della recentissima storia della Fiorentina, con Palladino che è stato il successore designato di Italiano. I due effettivamente si sono sfidati 5 volte, una delle quali è stata appunto quella del girone di andata, mentre le altre 4 sono tutte state tra Fiorentina e Monza: in questo match-up è ancora Italiano ad avere la meglio, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta a suo nome contro i brianzoli allenati da Palladino.