Dopo la sconfitta in Laguna per 2-1 che ha seriamente compromesso le chance di qualificazione europea per la Fiorentina, domani l'ultimissima spiaggia per provarci fino alla fine contro il Bologna. Proprio del Bologna ha parlato l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco, spronando un proprio giocatore a seguire l'esempio… di Dan Ndoye, ala dei felsinei.

“Contro la Fiorentina i ragazzi hanno lanciato troppe volte il pallone, non mi piace giocare così ma è un mio pensiero. Stiamo lavorando molto sui gol, prima ci lamentavamo, ora invece stiamo segnando di più, al di là di chi sia il marcatore. Leggevo che Ndoye è migliorato tanto nel segnare perché al Bologna si allenano tanto calciando in porta: non vedo altre vie”