L'agghiacciante statistica che gela le vene di Italiano. Non aver segnato a questo Sassuolo (e a Consigli) è stata un'impresa

VENTI-SEI PARTITE. 26. Indovinate - prima di continuare a leggere - a cosa si riferisce questo dato? Provate, sparate, non è difficile. Ci siete arrivati? Non sono le gare stagionali giocate dalla Fiorentina (quelle sono di più), bensì le gare consecutive in cui il Sassuolo ha subito ALMENO una rete. Ventisei…

Il rigore fallito e il VAR che gela Quarta

La Fiorentina, dunque, è riuscita in un'autentica impresa al Mapei Stadium. Quella di non riuscire a bucare la porta di Consigli, nemmeno da calcio di rigore. Errore di Bonaventura a parte, anche il VAR si è messo di mezzo, negando la gioia a Martinez Quarta. Ma il numero 26 resta comunque agghiacciante (anche alla luce della posizione in classifica ricoperta dai neroverdi).

Tante assenze, ma pochi alibi

Italiano, senza Gonzalez e Kouamé, perde tanto in fase offensiva, ma Nzola, Beltran e Bonaventura devono fare di più. Per non parlare di un certo Ikoné… 26 gare in cui l'ormai esperto Consigli era stato bucato (considerando quindi anche la passata stagione) e Dionisi non aveva potuto fare altro se non segnare almeno due reti per prendersi i tre punti. Ma contro la Fiorentina, ce l'ha fatta… Ah, pure l'Empoli ne aveva segnati tre al Sasol.