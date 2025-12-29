Dopo la figuraccia su Como-Milan, la Lega Serie A fa un'altra retromarcia: via dopo poche partite il pallone arancione

Come un gatto in tangenziale è durato il pallone arancione nella nostra Serie A. Dopo la figuraccia fatta con Como-Milan, che non si giocherà in Australia come paventato per mesi, altra retromarcia della Lega Serie A.

Che figura

Lo ha annunciato a Rai Radio 1 il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo. Ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti”.

Uno spreco inutile

“Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco". Il nuovo ”Puma Orbita Hi-Vis", di colore arancione appunto, era stato scelto con l’obiettivo di rendere la palla sempre visibile per giocatori e spettatori e ha debuttato nella 12° giornata di campionato, nel weekend del 22-23 novembre. Ma sparirà presto.