Corriere dello Sport-Stadio: Una pioggia di fischi travolge la Fiorentina
L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio dedica ampio spazio alla squadra viola. La Fiorentina non riesce ad andare oltre il pari nella vicina trasferta di Pisa. La squadra di Pioli è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.
Prima pagina
In copertina il Corriere dello Sport-Stadio intitola: “La Viola sbanda” e ancora “Sconcertanti”. Di spalla anche le parole del tecnico viola: “Pari e rischi a Pisa, Pioli: Scontenti, bisogna fare d più”.
Pagine interne
Le pagine dedicate alla Fiorentina (pagine 14-15) si aprono con il titolo “Il derby si ferma sul palo” . Il Corriere poi prosegue la propria analisi scrivendo: “I viola mostrano ancora buona parte dei loro difetti”. A pagina 17 il quotidiano racconta anche un episodio andato in scena al termine del match: “La Viola saluta, i tifosi fischiano”.