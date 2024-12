Subito caos in Lega Serie A, Lotito si mette di traverso. Simonelli: "Allucinante, hanno convocato un consiglio illegittimo"

Fa scalpore quanto accaduto in Lega Serie A dopo l'elezione del nuovo presidenze, Ezio Maria Simonelli. Come spesso successo in questi anni, prova a far sentire il suo peso il numero 1 della Lazio e senatore Claudio Lotito, rappresentante di una minoranza di club contrari a tale elezione.

“Allucinante, organizzato un consiglio illegittimo”

Simonelli ha risposto su La Repubblica: “Di solito si dovrebbero fare i complimenti al vincitore, ma il combattimento non è stato molto leale. Anzi, è allucinante, non sono neanche stato chiamato a ringraziare”. Per giunta, l'ex presidente Casini avrebbe convocato un consiglio nei prossimi giorni: “Tutto ciò è illegittimo e non segue le prassi della Lega”.