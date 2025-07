Ecco quando sarà presentata la proposta di rinnovo a Kean

Parallelamente alla validità della clausola rescissoria, la Fiorentina sta lavorando al rinnovo di Moise Kean. Una proposta da 4 milioni a stagione per trattenere l'attaccante azzurro in viola anche in futuro dopo la sua rinascita fiorentina.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Commisso è pronto a presentare la proposta all'attaccante viola non appena sarà decaduta la clausola rescissoria da 52 milioni. Possibile dunque che il contatto tra le parti ci sia proprio il 15 luglio, quando il giocatore sarà già al Viola Park per iniziare il ritiro estivo.