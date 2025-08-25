La Fiorentina ingaggia un giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Brescia

Nuovo innesto per l'Under 18 della Fiorentina. Attraverso i propri canali ufficiali, il club viola comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo con il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti.

Arriva dal Brescia

Tale contratto ha validità fino al giugno 2028. Beldenti è un centrocampista, specializzato nel ruolo di mediano, cresciuto nel settore giovanile del Brescia. Svincolatosi dal club azzurro al termine della scorsa stagione, è stato adesso ingaggiato dalla Fiorentina.