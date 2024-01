Nicolini: "Bello vedere Dodo sempre sorridente nonostante le difficoltà. Ora può aiutare la Fiorentina a raggiungere la Champions"

Il vice direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini ha parlato a Radio Bruno del recupero di Dodo dopo il grave infortunio al ginocchio subito in Udinese-Fiorentina ormai qualche mese fa. Queste le sue parole sul brasiliano:

“Il ragazzo ha affrontato l'infortunio senza abbattersi o piangersi addosso. E' sempre rimasto positivo e ha lavorato sodo per tornare in condizione. Ora è pronto per tornare in campo. Vederlo sorridere sempre oltre le difficoltà è un bel segnale, che denota carattere e mentalità. In questa seconda parte di stagione potrebbe aiutare la Fiorentina a raggiungere la Champions League”.