Fiorentina, Pasqua di svolta: la salvezza è più vicina e l’Europa torna a tentare

La sensazione è che qualcosa sia cambiato davvero, non solo nella classifica ma soprattutto nell’aria che si respira attorno alla Fiorentina. La vittoria di Verona, arrivata in una giornata in cui anche le dirette concorrenti hanno rallentato, non è stata soltanto un passo avanti, ma un vero cambio di prospettiva. Per mesi questa squadra ha vissuto con l’acqua alla gola, costretta a rincorrere e a fare i conti con una stagione che sembrava segnata già a dicembre; oggi, invece, può permettersi di guardare la situazione con un filo di serenità in più.

Una rimonta costruita nel tempo

Questo non significa che il lavoro sia finito, perché sarebbe il modo più veloce per rimettersi nei guai. Però è innegabile che la Fiorentina abbia costruito una rimonta concreta, fatta di risultati e continuità, che l’ha riportata dentro una dimensione più stabile. Il dato più significativo non è solo il numero di punti raccolti, ma il modo in cui sono arrivati: la squadra ha iniziato a fare risultato anche nelle partite sporche, quelle in cui non brilla ma resiste, soffre e alla fine porta a casa il massimo.

Verona non deve ingannare

E proprio qui sta il punto più delicato. La gara del Bentegodi, per quanto preziosa, non può essere presa come modello. La Fiorentina ha vinto senza convincere, mostrando ancora limiti evidenti nella gestione del gioco, nelle distanze tra i reparti e nell’intensità. Problemi già emersi durante la stagione e che non possono essere ignorati solo perché il risultato ha sorriso. È il classico momento in cui serve equilibrio: festeggiare sì, ma senza raccontarsi che tutto è risolto.

La Conference cambia significato

In questo scenario si inserisce la Conference League, che fino a poco tempo fa sembrava quasi un intralcio e che invece oggi assume un significato completamente diverso. Quando giochi con la paura della retrocessione addosso, ogni impegno europeo pesa come un macigno; quando invece inizi a vedere la salvezza più vicina, la stessa competizione diventa un’opportunità, quasi una tentazione. La trasferta di Londra rappresenta proprio questo cambio di prospettiva: non più una distrazione, ma una sfida affascinante, di quelle che possono dare energia e motivazioni nuove.

Servono risposte dai protagonisti

Naturalmente, per affrontare una partita del genere servirà una Fiorentina diversa da quella vista a Verona. Più compatta, più attenta, ma soprattutto più lucida nei momenti chiave. E serviranno anche i giocatori migliori, perché a questi livelli la differenza la fanno sempre le individualità. Chi ha esperienza dovrà prendersi responsabilità, chi ha qualità dovrà accendersi, chi ha attraversato un momento difficile dovrà trovare dentro di sé le risorse per reagire.

Testa e maturità per chiudere i conti

È anche una questione mentale. Perché dopo mesi passati a inseguire, a guardare la classifica con preoccupazione e a fare calcoli, ritrovarsi improvvisamente in una posizione più favorevole può liberare energie ma anche creare pericolosi cali di tensione. La Fiorentina, in questo senso, è chiamata a dimostrare di essere cresciuta davvero, non solo nei numeri ma nella testa.

Ora non fermarsi sul più bello

La verità è che la stagione non è ancora decisa, ma ha preso una direzione diversa. La salvezza, che fino a poco tempo fa sembrava un miraggio, oggi è un obiettivo concreto. E proprio per questo motivo diventa fondamentale non fermarsi adesso. Perché il rischio, nel calcio, non è solo quello di cadere quando sei in difficoltà, ma anche quello di farlo quando inizi a sentirti al sicuro.

E allora questa Pasqua può davvero rappresentare un punto di svolta, a patto che la Fiorentina continui a muoversi con la stessa fame che l’ha riportata in piedi. Solo così la salvezza potrà trasformarsi da speranza a certezza. E solo così, magari, si potrà iniziare a guardare all’Europa non più come a un lusso fuori portata, ma come a una possibilità da inseguire fino in fondo.