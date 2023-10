Il Nizza di Farioli sospende un giocatore per un post social inneggiante ad Hamas: i dettagli

Dopo El Ghazi un’altro giocatore vien “fermato” per aver esaltato la condotta dal Movimento Palestinese Hamas, a seguito degli scorsi in corso in medio oriente. Come riportato questo pomeriggio da Ansa.it il Nizza del tecnico italiano Farioli, ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" il suo difensore Youcef Atal, preso di mira da un'indagine preliminare per "apologia di terrorismo" dopo un post legato al conflitto tra Israele e Hamas.

Nonostante lo stesso nazionale algerino abbia cancellato subito la pubblicazione e si sia immediatamente scusato, il club transalpino ha spiegato in un comunicato di aver scelto di adottare immediatamente le sanzioni interne, prima di quelle che potrebbero essere adottate dalle autorità sportive o giudiziarie francesi, sopratutto per la natura delle sanzioni il post condiviso e la sua gravità.

In ritiro con la selezione algerina dal 9 ottobre il giocatore non ha avuto modo di spiegarsi con la società che, non appena Atal farà ritorno in Francia, lo convocherà per capire quale sarà il suo futuro. La stessa sorte è capitata all'olandese El Ghazi, messo fuori squadra dal Magonza in Bundesliga per essersi esposto a favore della Palestina sui social.