L’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Nonostante quanto successo la scorsa estate sono convinto che Castrovilli rimanga sempre un gioiello della Fiorentina. È in una fase di recupero dall’infortunio e sono convinto che possa recuperare meglio di altri visto il macchinario presente al Viola Park, apposito per infortuni del genere. Burdisso mi ha detto che costa 2 milioni di euro, e che serve per recuperare quel tipo di infortunio”

Ha poi parlato della formazione che Italiano potrebbe schierare alla ripresa del campionato: “Con il mister ormai siamo abituati, ha dimostrato di prediligere quei giocatori che hanno lavorato con lui durante il lavoro tecnico tattico della settimana. Posso pensare che abbia intenzione di risparmiare alcuni di quei giocatori impegnati con le proprie nazionali. Avendo magari un giorno in più di recupero può essere che cambi idea, ma sono convinto che lo stesso Italiano vorrà mettere in campo l’undici migliore. Tenendo sempre conto anche che se Nico non gioca dal primo minuto, hai comunque 5 cambi per provare a modificare la squadra in corso. Vincere contro l’Empoli sarebbe un risultato straordinario, sopratutto per consolidare la classifica attuale. L’Empoli però non verrà qui a farsi prendere a pallonate.

Ha poi concluso del dualismo Beltran-Nzola: “Vorrei chiedere a Italiano di darmi una soddisfazione e di farmeli vedere in coppia. Sarebbe interessante vederli insieme, almeno per un volta. Mi fido di Italiano, mette sempre in campo la formazione migliore”.