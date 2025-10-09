Lo stadio Artemio Franchi sta vivendo un periodo di grande trasformazione. La casa della Fiorentina è destinata a cambiare radicalmente forma attraverso i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che sono stati messi in cantiere dal comune di Firenze.

Il candidato alle prossime elezioni regionali per il PD, Andrea Vannucci, ne ha parlato con Fiorentinanews.com all'interno della trasmissione Hangover Viola che va in onda ogni mercoledì sera alle 21.30.

“Il cantiere più visto d'Italia”

“E' una storia evidentemente molto lunga quella dello stadio - ha detto Vannucci - il Franchi non ha la fortuna di passare inosservato, ma anzi direi che è il cantiere più visto d’Italia. Dei miglioramenti ci sono stati nelle ultime settimane, la Curva Fiesole sta iniziando a prendere forma, la tribuna ha vissuto questa estate una ristrutturazione importante. Guardando in giro per l’Italia c'è la grande consolazione e il grande orgoglio che è l’unico stadio a vivere una stagione di profonda trasformazione e questo non è un fatto banale”.

“Molto fiducioso sul risultato finale, giusto incontro tra vecchio e nuovo”

E poi: “Non vedo l’ora che lo stadio sia finito, sono uno di quelli a cui il progetto Arup è piaciuto fin da subito. E’ un incontro tra il vecchio e il nuovo, che rispetta la storia centenaria dell’impianto e il confort che viene richiesto nei tempi moderni. Fare i lavori vivendoci dentro non è semplice, sono contento che la Fiorentina giochi nella sua casa, ma questo ha comportato una serie di passaggi burocratici non banali. Sono molto fiducioso sul risultato finale, sarà uno stadio all’altezza di Firenze e della storia della Fiorentina”.