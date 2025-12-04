De Magistris: "La Fiorentina è stregata, ci vuole il lavaggio del cervello"

Il più grande giocatore di pallanuoto italiano di sempre è sicuramente Gianni De Magistris, il quale ha raggiunto il traguardo dei 75 anni compiuti ieri.

Da sempre De Magistris è anche un grande tifoso della Fiorentina, squadra della quale ha parlato con La Nazione.

“Quella vista finora è stregata - ha detto - o si mette a correre o sono guai, ci vuole il lavaggio del cervello. Ma sono ottimista, anche se non abbiamo fuoriclasse il suo valore non é certo da ultimo posto”.