Il problema fisico che ha costretto Parisi a lasciare il campo
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nel finale della gara vinta dalla Fiorentina contro il Bologna, l'esterno Fabiano Parisi ha lasciato il campo per un problema fisico.
Si è trattato di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, questo è quello che emerge nel dopogara.
Niente di preoccupante, il giocatore dovrebbe essere regolarmente in campo con il gruppo già alla ripresa degli allenamenti settimanali.
