Il problema fisico che ha costretto Parisi a lasciare il campo

Claudio Tirinnanzi /
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Nel finale della gara vinta dalla Fiorentina contro il Bologna, l'esterno Fabiano Parisi ha lasciato il campo per un problema fisico. 

Si è trattato di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, questo è quello che emerge nel dopogara. 

Niente di preoccupante, il giocatore dovrebbe essere regolarmente in campo con il gruppo già alla ripresa degli allenamenti settimanali. 

