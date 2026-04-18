La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro la Juventus: Kospo titolare. Galloppa ritocca l'attacco
La Fiorentina Primavera ha da poco diramato la propria formazione ufficiale, con la quale scenderà in campo contro la Juventus.
La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera
Mister Galloppa si affida al 4-3-3 con Leonardelli tra i pali. Sulle fasce capitan Trapani e Perrotti, in sostituzione di Balbo che è in prima squadra, mentre al centro della difesa prendono posto Sadotti e Kospo. Atzeni, Montenegro e Deli guidano il centrocampo. Davanti, assieme a Evangelista e Mazzeo, c'è Puzzoli a condurre l'attacco da falso nueve, visto che Braschi è ormai stabilmente tra i grandi. Squalificati, chiaramente, Sturli e Bertolini dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo.
Tutte le scelte di Galloppa
Juventus: Radu, Bamballi Gnikpingo, Rizzo, Montero Benia, Leone, Durmisi, Vallana, Merola, Tiozzo, Gielen, Grady Makiobo. All.: Simone Padoin.
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti; Atzeni, Montenegro, Deli; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo. All.: Daniele Galloppa.