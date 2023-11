Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l'Empoli è al lavoro per il rinnovo di contratto di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 che questa estate è stato ad un passo dalla Fiorentina. I viola avevano proposto 15 milioni per il giocatore, trovando l'accordo, ma il mancato passaggio di Gaetano Castrovilli al Bournemouth ha fatto saltare l'operazione.

Il contratto di Baldanzi è rimasto lo stesso, ma l'interesse di tante squadre, in particolare della Fiorentina, ha fatto sì che i riflettori si siano accesi sul calciatore. Qualora fosse finito in viola avrebbe avuto un aumento contrattuale in automatico, così ora il club vuole negoziare il rinnovo fino al 30 giugno del 2028, con un importante ritocco dello stipendio per il giovane talento.

Questo tuttavia non significa che il calciatore non possa partire non comporterà un possibile veto sul mercato nei prossimi mesi e ripercorrere il percorso di Parisi che nell'estate del 2022 aveva rinnovato con l'Empoli per poi, dietro una grossa offerta, salutare in direzione Firenze. L'intenzione dell'Empoli potrebbe perciò essere quella di ricompensare il proprio miglior talento, valorizzarlo e poi, eventualmente e se dovessero arrivare proposte all'altezza, cederlo per la propria sostenibilità interna.