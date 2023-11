Gli ex attaccanti della Fiorentina Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono passati entrambi dalle mani dell’ex tecnico viola Giuseppe Iachini. L'allenatore marchigiano è intervenuto a Fuori di Juve soffermandosi sulla situazione dei due calciatori.

Ecco il pensiero di ‘Beppe’: “Ho allenato Dusan giovanissimo. Il ragazzo lavora molto, ha grande professionalità e voglia di arrivare, spesso si fermava anche dopo la fine degli allenamenti per migliorare alcuni aspetti. Con me ha totalizzato 28 presenze, condite da 22 reti, peraltro solo un paio di rigori perché li batteva Pulgar. Il serbo ha grandi margini di crescita, poi ci può stare un momento negativo, come per ogni attaccante. Magari realizza una doppietta e si sblocca. Lo scorso anno va ricordato che ha avuto problemi fisici e questo sicuramente ne ha condizionato il rendimento”.

Prosegue: “A 18 anni aveva già messo in mostra le sue capacità. Vlahovic gioca bene in profondità, ma anche in area di rigore. Come qualsiasi giocatore, ha bisogno della fiducia di tutto l'ambiente: società, staff tecnico e compagni. Rispetto a Chiesa, anche lui con me andò in doppia cifra, ma come dicevo, necessità della fiducia”.