L'ex bomber anche della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio focalizzandosi sul reparto avanzato della squadra viola per poi passare alla prossima sfida col Milan.

Ecco le parole dell'ex centravanti gigliato: “La situazione degli attaccanti viola è di grande crisi, ma anche gli esterni devono dare qualcosa, al di là di Gonzalez. Hanno grande parte di responsabilità. Il calcio ormai è diventato tattica, tattica e tattica: servirebbe maggiore intelligenza nei diversi momenti delle gare. Albero di natale? Potrebbe funzionare e dare fiducia agli attaccanti, che si sentono sempre esclusi. Senza stravolgere troppo, Beltran potrebbe partire un po’ più defilato e giocare alla Raspadori, agendo di più sulla fascia”.

Prosegue Pruzzo: “Il Milan è veramente in difficoltà e le ultime partite lo hanno evidenziato, eccezion fatta per la gara col Psg in cui però i migliori sono stati Leao e Giroud che saranno assenti. Non credo ci sia miglior Milan da affrontare, la squadra rossonera è stata pessima nell’ultimo mese e mezzo, non vedo uno spauracchio, la Fiorentina deve fare la propria gara come sempre. Jovic? Ultimamente a San Siro è stato ridicolo e fischiato impietosamente dai tifosi, ma sappiamo che gli ex per la Fiorentina sono sempre un pericolo”.