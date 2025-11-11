Corriere dello Sport-Stadio: Il piano di Vanoli in sei punti per la sua Fiorentina

Due pagine sulla squadra viola che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 18

L'apertura stamani è per: “Fiorentina il piano di Vanoli”. Sottotitolo: “I 6 punti del tecnico per risollevare squadra e ambiente”. In taglio basso: “Ranieri, perdere la concentrazione”. Catenaccio: “Il braccio largo di Genova è solo l’ultima distrazione”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Solo due i punti da vantaggio”. Presente anche un trafiletto con le parole di Commisso: “La Viola non si vende Siamo uniti”.