Corriere dello Sport-Stadio: Il piano di Vanoli in sei punti per la sua Fiorentina
Due pagine sulla squadra viola che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
L'apertura stamani è per: “Fiorentina il piano di Vanoli”. Sottotitolo: “I 6 punti del tecnico per risollevare squadra e ambiente”. In taglio basso: “Ranieri, perdere la concentrazione”. Catenaccio: “Il braccio largo di Genova è solo l’ultima distrazione”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “Solo due i punti da vantaggio”. Presente anche un trafiletto con le parole di Commisso: “La Viola non si vende Siamo uniti”.
