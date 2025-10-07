Siani: "Il mercato della Fiorentina si sta rivelando tutto sbagliato. Non si sono ancora ripresi dalle tre finali perse da Italiano"

Il giornalista e telecronista Fernando Siani ha parlato di Fiorentina e della crisi che sta affrontando la squadra viola nel corso di Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio.

Le parole su Commisso e Pradè

“La Fiorentina ha un problema di comando. Commisso è negli USA ed ha a che fare con problemi più gravi del calcio. Pradè ha in gestione tutto, manca la figura che era Joe Barone. Le scelte del mercato viola si stanno rivelando tutte sbagliate. Una squadra che sembrava partita con un'idea ben precisa, poi Pioli sta cambiando modulo e giocatori tutte le partite”.

La crisi viola

“Hanno investito su giocatori che vengono da contesti competitivi diversi. La Fiorentina non si è ancora ripresa da uno shock lungo, che inizia quando Italiano perde le tre finali. L'atmosfera è depressa. Il Franchi era un fortino, adesso con mezzo stadio sta ingrigendo la squadra. Pioli? E' legato a un progetto a lungo termine. E' chiaro che non puoi rinunciarci dopo 6 giornate. E' anche chiaro che c'è confusione. Lui stesso ha dato l'ok per un mercato deludente. E' stato lui stesso a mettere l'asticella troppo in alto fin da subito. Il settimo posto di Palladino è stato contestato. Forse è stato ipervalutato il materiale che ha la Fiorentina in rosa”.