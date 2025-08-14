Il Parma si ricopre d'oro: dopo Bonny e Sohm ecco un altro super incasso per i ducali grazie al Liverpool

Il Parma cede Giovanni Leoni al Liverpool e incasserà altri 30 milioni di euro. È la quarta cessione importante dell'estate dei ducali, che hanno già incassato circa 80 milioni complessivi.

Quarta cessione per i gialloblù

Il difensore classe 2006 passa così ai Reds e oggi ha preso l'aereo che lo porterà in Inghilterra per giocare in Premier League. Quella del giovanissimo centrale si aggiunge così alle cessioni di Bonny all'Inter, Sohm alla Fiorentina e Man al Psv Eindhoven.