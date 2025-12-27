L'Udinese dimentica la debacle fiorentina e riacciuffa la Lazio all'ultimo secondo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il match delle 18 valevole per la diciassettesima giornata di Serie A ha visto la sfida tra Udinese e Lazio terminare 1-1.

La cronaca delle partite

Al Bluenergy Stadium parte meglio la squadra di Runjaic, che riconferma tutti i giocatori di movimento visti contro la Fiorentina, cambiando solo il portiere: chance per il 40enne Padelli. Parte forte la Lazio con Noslin, che sfiora il palo da fuori; poco dopo è Zaniolo, dall'altra parte, ad emularlo. A fine primo tempo è ancora Noslin a rendersi pericoloso con una discesa rapida, ma il suo tiro viene stoppato da Kristensen con un intervento provvidenziale. Il pari dura fino all'80simo, poi i biancocelesti passano: tiro poco pericoloso di Vecino, che però pesca una fortunata deviazione di Solet per lo 0-1. Al 92simo Lazio vicinissima al raddoppio, ma è bravo Padelli a fermare Isaksen a tu per tu in area. Poi, il clamoroso colpo di scena: all'ultimissimo respiro è l'Udinese a trovare il pareggio con Davis, che batte Provedel all'angolo lontano e firma l'1-1.

La classifica completa

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Como 27, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.