Mertesacker senza filtri: "L'Italia? Bisogna cercare molto bene per trovare un giocatore eccezionale"
L'ultima uscita dell'ex giocatore dell'Arsenal Per Mertesacker ha reso chiara l'idea che il tedesco ha della Nazionale Italiana.
L'opinione di Mertesacker
Sul canale televisivo tedesco ZDF ha detto: “L'Italia non partecipa ai Mondiali? Non si meritano che si parli di loro. Quanto è cambiata quella squadra! Venti anni fa, quando ci batterono in semifinale dei Mondiali, era una squadra di livello planetario: oggi, bisogna cercare a lungo e con attenzione per trovare un giocatore eccezionale”.
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