"L'ingresso della Fiorentina nell'agone politico spingerà a risolvere le contraddizioni di Firenze? C'è da dubitarne"

Sulla questione Franchi, interviene anche il giornalista Franco Camarlinghi, sulle pagine del Corriere Fiorentino: “L’ingresso della Fiorentina nell’agone politico spingerà a risolvere le contraddizioni che Firenze ha di fronte? C’è da dubitarne, anche se il partito di Renzi ci si è buttato a pesce, in nome di che non si capisce, ma tutto può servire per un gioco politico come sempre spregiudicato”.

E aggiunge: “L’augurio che si può fare è che con l’anno nuovo le classi dirigenti di maggioranza o di opposizione trovino la forza d cambiare, in una città e in una regione che vivono le tragedie del mondo di questi tempi e che devono fare i conti con l’incerto destino che le attende”.