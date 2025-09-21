Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Como ai microfoni di Dazn, nel post partita.

Sui fischi dei tifosi

“I tifosi ci hanno fischiato e dobbiamo accettarlo, volevamo un risultato diverso e un inizio di campionato migliore, i tifosi si aspettano tanto e noi non gli stiamo dando le soddisfazioni che meritano. Conosco solo un modo per risolvere la situazione ed è lavorare meglio, trovare altre soluzioni e sarà compito mio. Ho visto una squadra che nel primo tempo ha fatto ciò su cui lavoriamo, nel secondo tempo invece abbiamo palleggiato poco e dovevamo farlo meglio perché il Como ci ha pressato poco. Se gli regali il pallone, poi li devi rincorrere e diventa difficile. Poteva finire in pareggio, ma è chiaro che dovevamo fare meglio".

Sulla gestione della partita

“I primi 30 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato e abbiamo lavorato bene, si poteva cercare il secondo gol e abbiamo difeso bene. Poi però per difendere bene devi gestire il pallone, e nel secondo tempo non lo abbiamo fatto e il loro pareggio ci ha tolto ulteriori sicurezze, e questo non ci deve succedere se vogliamo fare un campionato di livello. Abbiamo smesso di palleggiare e di costruire dal basso, abbiamo preso gol da un contropiede, è una sconfitta fa male”.

Sui piazzati

“Troppi gol subiti sui piazzati, non va per niente bene. Oggi il piazzamento era giusto, ma non siamo andati a saltare nel duello. Col Cagliari abbiamo sbagliato a fare la linea, oggi l'errore sta nel non saltare, e sono tutte cose che stiamo pagando caro. Mi aspetta un lavoro in profondità”.

Su Lamptey

“Lamptey? Il dottore mi ha detto niente di particolarmente grave, lui ha sentito qualcosina sul collaterale ma le manovre del dottore sono state negative, speriamo bene”.