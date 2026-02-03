Proc. Brescianini: “Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina. L’Atalanta non voleva privarsene ma…”

Il procuratore Giuseppe Riso, agente del viola Marco Brescianini ma anche di altri calciatori della Fiorentina come Sottil e Lucchesi, ha parlato a TMW Radio facendo riferimento anche al recente affare che ha portato alla Fiorentina l’ex Atalanta.

‘Grande valore aggiunto’

“Brescianini a Firenze? Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina".

“Baldanzi al Genoa? De Rossi ha una grossa ascendenza su di lui. Lo ha chiamato e lo ha convinto a seguirlo. Maldini può crescere con Sarri? Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".

