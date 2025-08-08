Il Lecce piomba su Sottil, verso l'addio alla Fiorentina in prestito. Trattativa avanzata

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil, fin dalle prime battute di questo ritiro estivo, non sembra essere molto coinvolto nella nuova squadra disegnata da Pioli. L'addio è vicino, seppur temporaneo: c'è un club di Serie A che è piombato su di lui.

Sottil-Lecce, trattativa avanzata: addio a un passo con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Lecce si sta già preparando ad accogliere Sottil. La trattativa tra i salentini e la Fiorentina è in stato avanzato, con il club viola che non considera il classe ‘99 all’interno del progetto tecnico. Il trasferimento avverrà in prestito secco, per una cifra intorno ai 500mila euro; c'è ottimismo per chiudere da entrambe le parti. Sottil, quindi, non rimarrà a Firenze: è atteso a Lecce da Di Francesco e da Corvino.